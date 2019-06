Usa: immigrazione, a giugno previsto calo del 25 per cento degli arresti alla frontiera

- Gli sforzi congiunti delle autorità statunitensi e messicane dovrebbero portare ad un calo a giugno degli arresti alla frontiera tra Stati Uniti e Messico del 25 per cento. Lo ha detto il segretario ad interim alla Sicurezza nazionale Usa, Kevin McAleenan, che ha ribadito come il risultato sia direttamente collegato al giro di vite delle autorità messicane sui migranti centroamericani e il programma che costringe ai richiedenti asilo di aspettare fuori dal territorio statunitense le loro udienze in materia di immigrazione. Le autorità Usa hanno arrestato oltre 144.000 persone a maggio, il dato più alto dal 2006. Dopo che il presidente Trump ha minacciato di imporre dazi sulle esportazioni messicane, il governo di Andrés Manuel López Obrador ha accettato di schierare migliaia di truppe per intercettare i migranti e impedire il passaggio illegale dal Messico nel Stati Uniti. “È diventato chiaro che nelle ultime tre settimane, da quando l'amministrazione ha raggiunto un nuovo accordo con il Messico, abbiamo visto un aumento sostanziale del numero di interdizioni sul confine meridionale messicano e uno sforzo sincero per affrontare le carovane in arrivo attraverso il Messico ", ha detto oggi McAleenan. (segue) (Was)