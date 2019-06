Usa: immigrazione, a giugno previsto calo del 25 per cento degli arresti alla frontiera (2)

- Secondo l'accordo tra Usa e Messico, le parti si sono date un tempo di 90 giorni per verificare il successo delle iniziative intraprese e, nel caso, si dicono pronte ad adottare "misure aggiuntive". Secondo l'accordo il Messico incrementerà "significativamente il suo sforzo" nell'applicazione della legge che mette un freno alla migrazione regolare, utilizzando a tal fine la nascente Guardia nazionale. Si tratta del nuovo corpo voluto dal presidente Andres Manuel Lopez Obrador per fare fronte agli altissimi indici di criminalità nel paese. Inoltre coloro che attraversano la frontiera sud degli Stati Uniti per chiedere asilo verranno immediatamente rimandati in Messico, e da lì attenderanno la decisione delle autorità competenti sulla richiesta di asilo. Il Messico, "per ragioni umanitarie e in compimento dei suoi obblighi internazionali, autorizzerà l'entrata di queste persone" nell'attesa che venga evasa la pratica. A sua volta l'amministrazione Usa si impegna a d "accelerare la risoluzione delle richieste di asilo e dare corso ai procedimenti nel più breve tempo possibile". (Was)