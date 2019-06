Usa: condannato all'ergastolo l'autore dell'attacco di Charlottesville

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- James Fields Jr., estremista di destra che nel 2017 ha travolto con la propria auto la folla che protestava contro una manifestazione di suprematisti bianchi a Charlottesville, in Virginia, uccidendo Heather Heyer e ferendo una dozzine di persone, è stato condannato all'ergastolo per per crimini di odio. Prima della condanna, Fields, 22 anni e proveniente da Maumee, nell'Ohio, ha detto al giudice: "Mi scuso per il danno e la perdita che ho causato (…) Ogni giorno penso a come le cose sarebbero potute andate diversamente e mi pento delle mie azioni. Mi dispiace”. James Alex Fields Jr. si è dichiarato colpevole di 29 dei 30 crimini di odio a marzo patteggiando per evitare la pena di morte. I pubblici ministeri hanno però detto che Fields non ha mostrato rimorsi per il gesto compiuto e che per tutta la sua vita ha avuto comportamenti razzista e antisemita. (Was)