Brasile: Petrobras annuncia operazioni di vendita di cinque raffinerie di petrolio in tutto il paese

- La compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras ha ufficialmente iniziato le operazioni per la cessione di cinque raffinerie di petrolio in tutto il paese. Si tratta della raffinerie Abreu e Lima nello stato del Pernambuco, della Landulpho Alves nello stato di Bahia della Getulio Vargas nello stato del Paraná e della Alberto Pasqualini nello stato del Rio Grande do Sul. Insieme nel 2018 le cinque strutture rappresentavano il 8,2 per cento della capacità di produzione di derivati in Brasile per una produzione pari a 212,6 milioni di barili di petrolio equivalente. Lo riferisce il portale "Petronotícias". (segue) (Brb)