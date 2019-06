Brasile: Petrobras annuncia operazioni di vendita di cinque raffinerie di petrolio in tutto il paese (3)

- Possono chiedere di partecipare alla gara per la vendita tutte le compagnie petrolifere, con un fatturato annuo nel 2018, superiore ai 3 miliardi di dollari e che già siano posseggano e siano in grado di gestire l'intera filiera petrolifera: produzione, raffinazione, trasporto, logistica, commercio, e distribuzione di petrolio e/o prodotti derivati. Il processo sarà aperto anche agli investitori o ai gruppi economici con almeno 1 miliardo di dollari attività in gestione o controllo. La Petrobras ha anche promesso di avviare entro la fine dell'anno la vendite delle raffinerie Gabriel Passos e Isaac Sabba, dell'unità idustriale Schist e dell'industria di prodotti petroliferi, Northeast Lubnor. (segue) (Brb)