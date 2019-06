Aerospazio: stampa, Boeing 737 Max a terra fino alla fine dell’anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo nuova problematica, secondo la società, potrebbe essere risolta con una correzione software e Boeing spera di presentare tutte le sue correzioni alla Faa questo autunno, ha detto il funzionario Boeing. “Ci aspettiamo di presentare a settembre un pacchetto software completo per risolvere sia il difetto al controllo del volo automatizzato Mcas che questo nuovo problema”, ha affermato il funzionario. Non è noto se il problema al chip abbia avuto un ruolo nei disastri aerei che hanno coinvolto il volo Lion Air 610 e volo il 302 dell'Etiopia Airlines, uccidendo in tutto 346 persone. (Was)