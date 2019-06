Usa: dipartimento Giustizia dichiara emergenza sicurezza in Alaska

- Il procuratore generale degli Stati Uniti, William Barr, ha dichiarato un'emergenza sicurezza in Alaska, assegnando oltre 10 milioni di dollari in aiuti immediati per per contrastare la criminalità in gran parte dei villaggi rurali segnati da violenza domestica e abusi sessuali. La dichiarazione federale, la prima del suo genere per l'Alaska, arriva in uno Stato alle prese con il più alto tasso di criminalità pro capite negli Stati Uniti. Barr ha visitato l'Alaska il mese scorso, ha incontrato le autorità locali e le vittime di reati. "Ho assistito in prima persona alla complessa, unica e terribile applicazione della legge che lo stato dell'Alaska e le sue isolate comunità native dell'Alaska stanno affrontando", ha detto Barr. "Con questa dichiarazione di emergenza, sto indirizzando le risorse dove sono più necessarie e necessarie immediatamente". Il dipartimento di Giustizia ha detto che i fondi saranno utilizzati per attrezzare e addestrare la polizia, funzionari di pubblica sicurezza e strutture di detenzione mobili.(Was)