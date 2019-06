Brasile: Bolsonaro esulta per raggiungimento accordo di libero commercio Ue-Mercosur

- Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha definito "storico" il momento della firma dell'accordo di libero commercio tra Unione Europea e il Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur). "Storico. La nostra squadra guidata dal ministro Ernesto Araujo, ha appena concluso l'accordo Mercosul-Ue, che era in negoziazione senza successo dal 1999. Questo sarà uno degli accordi commerciali più importanti di tutti i tempi e porterà benefici enormi alla nostra economia", ha scritto Bolsonaro sul suo profilo Twitter, mentre si trova impegnato al vertice dei leader delle 20 maggiori economie del globo (G20), al via da questa mattina a Osaka, in Giappone. (segue) (Brb)