Brasile: Bolsonaro esulta per raggiungimento accordo di libero commercio Ue-Mercosur (2)

- "Insieme, Mercosul e Ue rappresentano un quarto dell'economia mondiale e ora i produttori brasiliani avranno accesso a questo enorme mercato. Mi congratulo con i ministri dell'Economia, Paulo Guedes e dell'Agricoltura, Tereza Cristina Dias, e con le squadre dei loro ministeri per l'impegno profuso al fine di raggiungere questo obiettivo", ha commentato in un'altra pubblicazione su Twitter. Il presidente Bolsonaro non ha mancato di lanciare una stoccata alle opposizioni. "Ho promesso che avrei gestito il commercio con tutto il mondo e senza visioni ideologiche. Non era retorica vuota da campagna elettorale, tipica della vecchia politica. E' tutto vero. Sto portando a compimento un'altra nostra promessa che renderà i suoi frutti in un futuro prossimo. Apriamo la nostra economia e cambiamo in meglio il Brasile", ha concluso Bolsonaro. (segue) (Brb)