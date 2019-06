Brasile: Bolsonaro esulta per raggiungimento accordo di libero commercio Ue-Mercosur (4)

- Il raggiungimento dell'intesa è stato confermato ufficialmente dalla Commissione europea attraverso una nota stampa, in cui si definisce l'accordo raggiunto come "ambizioso, equilibrato e globale". In termini economici, si legge nel documento, l'accordo eliminerà la maggior parte delle tariffe sulle esportazioni dell'Ue verso il Mercosur, rendendo le imprese europee più competitive e risparmiando loro quattro miliardi di euro di dazi all'anno. "Il nuovo quadro commerciale consoliderà un partenariato politico ed economico strategico e creerà significative opportunità di crescita sostenibile da entrambe le parti, rispettando l'ambiente e preservando gli interessi dei consumatori dell'Ue e dei settori economici sensibili" si legge nella nota. I paesi del Mercosur, per parte loro, metteranno in campo garanzie legali per proteggere dalle imitazioni 357 prodotti alimentari europei con denominazione di origine protetta, come il prosciutto di Parma o il formaggio belga herve. Le parti dovranno ora effettuare una revisione legale del testo concordato. La versione finale sarà quindi sottoposta agli stati membri Ue e al parlamento Ue per approvazione. (Brb)