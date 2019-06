Difesa: Libano, presidente Aoun riceve comandante Unifil Del Col

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il force commander della missione Unifil, generale Stefano Del Col, ha incontrato oggi il presidente del Libano, Michel Aoun. Secondo quanto riferito dall’ufficiale sul suo profilo Twitter, Del Col ha illustrato la situazione della sicurezza e il lavoro della missione per attuare gli impegni della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu 1701. “Ho sottolineato la rilevanza degli incontri tripartiti (con i militari delle Forze di difesa israeliane e delle Forze armate libanesi) per prevenire incomprensioni e trovare soluzioni sui temi relativi alla blue line”, ha scritto Del Col. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa libanese “Nna”, Aoun ha fatto sapere che il Libano chiederà ufficialmente alle Nazioni Unite di estendere il mandato di Unifil – rinnovato il 31 agosto 2018 per un anno – senza nessuna modifica. Inoltre, il capo dello Stato ha sottolineato che è nell’interesse delle parti mantenere la stabilità e la sicurezza del confine meridionale. (Res)