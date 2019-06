Ue-Mercosur: raggiunto accordo su trattato libero scambio

- L'Unione Europea ed il Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur) hanno raggiunto un accordo su un trattato di libero scambio. Lo ha annunciato via Twitter il capo dei negoziatori della delegazione argentina, il segretario per le relazioni economiche internazionali Horacio Reyser. "Siamo riusciti a chiudere uno storico accordo tra Mercosur ed Ue dopo venti anni di negoziati", ha scritto Reyser su Twitter. Nel messaggio è allegato un video in cui si vedono le delegazioni festeggiare il raggiungimento dell'accordo con un applauso. Il blocco è composto attualmente da Argentina, Brasile, Paraguay ed Uruguay. (Abu)