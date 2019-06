Alitalia: Di Maio, miro a chiudere vertenza entro 15 luglio

- Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, intervenendo a "Zapping" su Rai Radio1, in merito alla vertenza Alitalia, ha detto di mirare a "chiudere entro il 15 luiglio e a riparare ai danni fatti dal governo Berlusconi nel 2018". Di Maio ha anche negato che sul tavolo ci siano solo le opzioni Benetton e Lotito: "Non è vero, ci sono delle offerte che stanno arrivando ed è il motivo per cui abbiamo spostato in avanti il termine per il Piano industruiale. Ci sono altri soggetti - ha assicurato - con cui i commissari e Ferrovie discuteranno".(Rin)