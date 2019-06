Migranti: Di Maio su Sea Watch, Ue batta un colpo e ci dica che li ricolloca

- Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, intervenendo a "Zapping" su Rai Radio 1, in merito al caso Sea Watch, ha detto: "L'Italia è diventata il palcoscenico dell'immigrazione, le Ong, ormai, non ci provano neanche ad andare in altri Paesi. E' diventata una sfida ma noi la trattiamo come tutte le altre. Sono imbarcazioni - ha rimarcato il vicepremier - che non hanno la possibilità di salvare persone in mare. L'Ue deve battere un colpo e dirci che ricolloca questi migranti". (Rin)