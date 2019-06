Atlantia: Di Maio, si deve chiamare Benetton, mai detto che è decotta, ma può diventarlo

- Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, intervenendo a "Zapping" su Rai Radio 1 ha precisato quanto aveva detto ieri in merito ad Atlantia e ha detto: "Io ho recuperato un ottimo rapporto con Salvini ma mi spiace che a volte perda la memoria: oggi non si deve chiamare Atlantia, si deve dire Benetton, ovvero Autostarde per l'Italia che non faceva manutenzione per il ponte Morandi". Quindi, il vicepremier ha aggiunto: "E' inutile fare passerelle commemorative il 14 agosto se prima non si avvia il procedimento di revoca delle concessioni". Di Maio ha infine spiegato: "Io non ho detto che Atlantia è decotta ma che sarebbe decotta se il governo si trova a revocare quelle concessioni. E allora - prosegue nel ragionamento il ministro - come faccio io ad affidare Alitalia ad un’azienda che sicuremanete risentirebbe della revoca della concessione?". (Rin)