Università: Montaruli-Donzelli (Fd'I), no alle baronie nei rettorati e basta concorsi truccati

- Augusta Montaruli e Giovanni Donzelli, deputati di Fratelli d'Italia, in una nota affermano: "Quasi 15 anni fa non eravamo parlamentari ma scrivevamo insieme, anche a Massimo Di Santo, nostro esponente universitario, il 'Feudo' un documento-inchiesta sulle baronie e sulle modalità scorrette e non trasparenti di accesso alla carriera universitaria di troppi docenti. Dopo tutto questo tempo - continuanoi Montaruli e Donzelli - l'indagine della Procura di Catania dimostra come il problema debba essere ancora combattuto e si debbano trovare nuovi metodi per l'avanzamento delle carriere dei professori fondate sulla trasparenza e le capacità. Non basta quanto annunciato dal Miur. Vogliamo un controllo approfondito ateneo per ateneo, facoltà per facoltà perché' esiste un malcostume diffuso inaccettabile è deleterio. Per questo presenteremo un'interrogazione con i colleghi della commissione cultura esigendo un intervento del ministro senza guanti di velluto", concludono i due parlamentari di Fd'I. (Com)