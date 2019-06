Venezuela: Osa, numero migranti e rifugiati potrebbe superare i 5 milioni a fine 2019

- Il numero di migranti e rifugiati venezuelani potrebbe aggirarsi tra i 5,3 e 5,7 milioni alla fine del 2019 e tra i 7,5 e gli 8,2 milioni alla fine del 2020. E’ quanto emerge dall’informativa sulla crisi migratoria venezuelana nella regione presentata oggi dal gruppo di lavoro dell’Organizzazione degli stati americani (Osa), nell’ambito della 49ma assemblea generale dell’organismo panamericano, in corso a Medellin, in Colombia. Nel rapporto si esorta la comunità internazionale "a dare una dimensione globale alla crisi dei migranti e dei rifugiati venezuelani” e a “definire rifugiati i venezuelani in fuga dal loro paese”. (segue) (Brb)