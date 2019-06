Venezuela: Osa, numero migranti e rifugiati potrebbe superare i 5 milioni a fine 2019 (2)

- Ciò, infatti, garantirebbe loro “protezione permanente con il diritto all’accesso a servizi sanitari ed educativi, nonché l'opportunità di entrare nel mercato del lavoro”. Oggi “circa 2 milioni di venezuelani sono irregolari”, si legge nel rapporto, che richiede anche la creazione di una carta d'identità regionale in modo che i venezuelani possano spostarsi da un paese all'altro, senza grandi restrizioni. "I venezuelani hanno bisogno del nostro aiuto e ne hanno bisogno ora. Dobbiamo prendere tutte le possibili misure in grado di mitigare il loro dramma, ma non perdiamo di vista il fatto che l'esodo ha una sola causa: la dittatura di Nicolas Maduro”, ha detto durante la presentazione del rapporto il segretario generale dell’Osa, Luis Almagro. La migliore soluzione per la crisi dei migranti e dei rifugiati venezuelani “è la fine della dittatura e il ripristino della democrazia in Venezuela”, ha aggiunto. (segue) (Brb)