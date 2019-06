Rifiuti Roma: Raggi, dal 2018 a oggi dati alle fiamme 750 cassonetti, si allarga a macchia d'olio fenomeno criminale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Casal Bruciato, Eur, via dei Colli Portuensi. Ancora cassonetti dei rifiuti incendiati la notte scorsa. Si allarga a macchia d'olio questo fenomeno criminale che, dall’inizio del 2018 a oggi, ha dato alle fiamme circa 750 cassonetti stradali. Ama è già attiva per la sostituzione ed ha sporto denuncia contro ignoti. Sono gesti vigliacchi che, uniti alla distruzione ed ai furti dei mezzi Ama, pesano sulle tasche e sulla salute dei romani". Così, su Facebook, il sindaco di Roma, Virginia Raggi. "Il disegno di chi prova a farci tornare indietro è ormai chiaro, nonostante ci sia ancora chi non vuole aprire gli occhi. Vi invito a denunciare - aggiunge - e chiamare immediatamente le forze dell'ordine davanti a fenomeni di questo tipo. Il vostro aiuto è fondamentale", conclude Raggi. (Rer)