Atlantia: Di Maio, dipendenti? Seguono concessione e non destino azienda

- Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, intervenendo a "Zapping" su Rai Radio 1, a proposito di Atlantia e del rischio per i lavoratori in caso di revoca della concessione, ha rassicurato: "C’è una norma sul passaggio di cantiere che significa che i dipendenti seguono la concessione e non il destino dell’azienda". (Rin)