Migranti: Miceli (Pd) su Sea Watch, paragone Salvini con posto di blocco è corbelleria

- Il deputato del Partito democratico, Carmelo Miceli, componente della commissione Giustizia della Camera, afferma che "il buon Salvini prova a giustificare la presunta illegittimità della condotta della capitana Carola inventandosi la metafora della macchina e ripete a oltranza che la Sea Watch 3 è come una macchina che ha forzato un posto di blocco. Per cui, se l'autista di una macchina che forza un posto di blocco deve essere arrestato, stessa cosa deve essere fatta per il capitano della Sea Watch 3, che ha forzato il blocco navale". Rivolgendosi a quello che definisce il "ministro della propaganda", Miceli aggiunge: "Se vuoi fare una metafora falla bene. Si può arrestare l'autista di una vettura che ha forzato un posto di blocco per portare in ospedale un passeggero che sta male? Risposta: no! E sai perché, perché ha agito, tecnicamente, per 'stato di necessità'. Questo principio è molto semplice da capire: è scritto nell'Art. 54 del Codice Penale, dove testualmente si dice che va esclusa la punibilità per chiunque abbia commesso un fatto 'essendovi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona'. Tra l'altro - conclude Miceli -forzare un posto di blocco non è reato anche se a bordo non c'è nessuno che sta male. La Cassazione (sentenza 42951/16) infatti ha stabilito che non è un reato penale, ma un illecito amministrativo (art. 192 Codice della strada). Pertanto l'arresto non sarebbe possibile comunque". (Rin)