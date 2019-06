Ex Ilva: Di Maio, con Arcelor Mittal discutiamo da giorni ma no a immunità totale

- Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, intervenendo a "Zapping" su Rai Radio 1, a proposito della vicenda Ilva, ha sottolineato che "sono giorni che discutiamo con Arcelor Mittal" e che "con il buonsenso una soluzione si raggiungerà", ma è anche tornato sul nodo dell'immmunità totale chiesta da Arcelor Mittal e ha detto: "Ci chiedono l'immunità totale su incidenti o sulla salute delle persone. Loro non possono pagare per errori del passato però un'immunità totale, che la Corte costituzioanli avrebbe giudicato incostituzionale a ottobre, il governo non può concederla". Quindi, Di Maio ha ribadito la linea: "Se Arcelor Mittal dimostra che sta mettendo a norma gli impianti non ha nulla da temere e su questo possiamo venirci incontro ma non accetto ricatti. Lo Stato - ha concluso il vicepremier - ha la sua dignità". (Rin)