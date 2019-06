Flat tax: Di Maio, Lega indichi coperture, 15 miliardi non si pretendono, si trovano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, intervenendo a "Zapping" su Rai Radio 1, ha affermato: "La Lega dice di fare la Flat tax ma ci deve indicare le coperture". Per poi aggiungere: "Non è che si pretende di avere 15 miliardi, i soldi si trovano come noi li abbiamo trovati per il Reddito di cittadinanza". (Rin)