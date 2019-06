Rifiuti Roma: De Priamo (Fd'I), chiesta assemblea capitolina straordinaria su emergenza

- "Dopo aver inviato ieri l’esposto alla Procura e alle autorità sanitarie sulla situazione dei rifiuti oggi abbiamo protocollato una richiesta di consiglio straordinario sul tema emergenza rifiuti in strada e chiusura del ciclo dei rifiuti. Auspichiamo che l’assemblea capitolina venga convocata il prima possibile per sapere dal sindaco Raggi come intenda affrontare questa emergenza e cosa stia pianificando per impedire che la stessa si riproduca ciclicamente come avvenuto in questi anni. Purtroppo non abbiamo fiducia nella possibilità di avere risposte positive ma riteniamo indispensabile un dibattito in materia di fronte ai cittadini". È quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio di Fd'I. (Com)