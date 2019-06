Agroalimentare: allarme Coldiretti su pericoli a tavola da accordo Ue con paesi Mercosur

- Coldiretti lancia un allarme sicurezza a tavola dopo l’accordo tra l’Unione europea e i paesi del mercato comune dell’America meridionale (Mercosur) di cui fanno parte Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, su alcuni dei quali gravano pesanti accuse per rischi alimentari e per lo sfruttamento del lavoro minorile. Si tratta – sottolinea la Coldiretti - di una intesa "intempestiva" raggiunta in piena fase di rinnovo delle istituzioni comunitarie, con evidenti criticità per il settore agricolo sulle quali dovranno esprimersi ora il Consiglio Ue e il nuovo Parlamento europeo ma anche i Parlamenti nazionali. "Vale la pena ricordare - scrive Coldiretti in una nota - che il manzo refrigerato e il pollame dal Brasile si sono classificati, per i casi di escherichia coli-shigatoxin, nella top ten dei cibi più pericolosi per il numero di allarmi alimentari che hanno fatto scattare in Italia nel 2018". Inoltre in Brasile dall’inizio dell’anno – aggiunge la Coldiretti - "sono stati approvati ulteriori 211 pesticidi molti dei quali sono vietati in Europa". (segue) (Rin)