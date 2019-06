Municipio Roma IX: Fd'I, scuola "Lillà" a Decima in completo abbandono, presentata interrogazione

- "Oggi il coordinamento del Municipio IX di Fdi ha svolto un flash mob per denunciare l’abbandono della scuola dei lillà sita nel quartiere di Decima. Nel 2016 il plesso venne chiuso. Stiamo parlando di una bellissima struttura completamente abbandonata al degrado dove il recupero e la riqualificazione avrebbero dovuto e potuto restituire alla cittadinanza una struttura funzionale per il territorio e i suoi cittadini". È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri del Municipio IX Massimiliano De Juliis, Maurizio Cuoci, Simone Sordini e Riccardo Graceffa."Peccato però che ad oggi - aggiungono - e sono passati ormai due anni dalla nostra prima denuncia, per i cittadini del Torrino è ancora tutto fermo mentre il degrado e l’incuria regnano sovrani. Abbiamo presentato interrogazione sia in Campidoglio che in Municipio per sapere perché non sono stati spesi i 200 mila euro annunciati per la riqualificazione e cosa intenda fare il Municipio con la struttura".(Com)