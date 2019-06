Yemen: inviato speciale Onu Griffiths in visita a Mosca dal primo al 7 luglio

- L'inviato speciale delle Nazioni Unite per lo Yemen, Martin Griffiths, visiterà la Russia dal primo al 7 luglio prima di dirigersi verso il Medio Oriente nel tentativo di far avanzare il processo di pace nel paese della Penisola araba. Lo ha confermato il portavoce delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric, in conferenza stampa. "L'inviato speciale del segretario generale per lo Yemen, Martin Griffiths, ha in programma di visitare la Russia all'inizio della prossima settimana e poi dirigersi verso gli Emirati Arabi Uniti e l'Oman con l'obiettivo di proseguire i suoi sforzi per spostare il processo di pace avanti in Yemen”, ha detto Dujarric. (Rum)