Reddito cittadinanza: Di Maio, più accessibile con modifica calcolo Isee contenuta in dl Crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, in un post su Facebook, annuncia: "Il Movimento cinque stelle non abbandona mai i cittadini e devo comunicarvi una grande novità sul Reddito di cittadinanza. Con l'avvio del Reddito alcuni disoccupati si erano infatti ritrovati nell'impossibilità di accedere alla misura perché il loro Isee risultava superiore al limite di 9.360 euro. Questo succedeva poiché il calcolo dell'Isee è effettuato sui redditi percepiti negli anni precedenti, ma alcuni in questi mesi avevano segnalato di aver perso il lavoro nel 2018. Quindi abbiamo rivisto le cose". (segue) (Rin)