Brasile: banca statale Caixa Economica avvia vendita azioni Petrobras (2)

- Il prezzo per azione è stato fissato a 30,25 real (7 euro) per un importo totale di 7,3 miliardi di real (1,7 miliardi di euro). Il presidente di Petrobras, Roberto Castello Branco, ha dichiarato che l'offerta è stata ben accolta dal mercato: "Abbiamo parlato con molti investitori e hanno confermato che abbiamo un ottimo piano per ridurre la leva finanziaria dell'azienda, ridurre i nostri costi e diventare sempre più competitivi". "La nostra gestione del portafoglio consentirà a Petrobras di investire di più nell'esplorazione e nella produzione petrolifera nei bacini di petrolio pre-sal in acque profonde, dove siamo i proprietari naturali dei beni". (segue) (Brb)