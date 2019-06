Roma: Campidoglio, al via la stesura dei piani strategici di sviluppo economico e urbano della Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un progetto politico-strategico che potenzi il tessuto produttivo di Roma, in connessione con gli strumenti di pianificazione urbanistica, infrastrutturale, e con gli interventi di smart city, mobilità sostenibile e resilienza. E' lo scopo della Memoria di giunta capitolina che pone i fondamenti della stesura di un Piano Strategico per lo sviluppo economico e urbano per il medio-lungo periodo (2020-2030), e di un parallelo Piano di innovazione economica e urbana (2019-2021) per l'attuazione di interventi nel breve periodo. Lo comunica il Campidoglio in una nota. L'ottica è quella di un rilancio dell'economia capitolina rapportato alle trasformazioni dello spazio urbano pubblico e privato, a partire dalle mutate relazioni fra abitare e lavorare, produrre e consumare. Fondamentale, in tal senso, - prosegue la nota - l'apporto fattivo dei principali operatori economici attivi sul territorio, della ricerca tecnico-scientifica, delle associazioni di categoria e dei partner istituzionali. Un percorso attivo di confronto e partecipazione, questo, garantito da tavoli tematici e dall'interazione su piattaforma digitale e sito web appositamente predisposti. (segue) (Com)