Roma: Campidoglio, al via la stesura dei piani strategici di sviluppo economico e urbano della Capitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa vision di sistema fra sviluppo economico-urbanistico e stakeholder di settore si traduce quindi in uno strumento concreto e dinamico – con aggiornamenti a cadenza almeno annuale – funzionale all'analisi di contesto locale, nazionale e internazionale, e al conseguente perseguimento di obiettivi strategici. Il tutto, facilitando lo scambio informativo sull'evoluzione delle attività intraprese e sul raccordo fra programmazione di breve-medio e lungo periodo, in base alla piattaforma Big Data Sviluppo Economico in costante implementazione.Primo step attuativo di tale processo, il Town Meeting fissato per il mese di novembre 2019, dal quale emergeranno le tematiche sensibili da trattare per lo sviluppo dell'economia capitolina, per una nuova occupazione di qualità e per il sostegno a modelli produttivi innovativi. In ultima analisi, il Piano Strategico di Sviluppo Economico e Urbano dovrà rispondere alle seguenti esigenze: individuare strategie urbane per lo sviluppo di infrastrutture e servizi a supporto delle imprese; migliorare l'attrattività del territorio per investimenti imprenditoriali e immobiliari; favorire la nascita di nuove realtà d'impresa, potenziare le reti di Open Innovation, startup, incubatori e acceleratori, poli della ricerca e del sapere; promuovere beni e servizi eccellenti del Made in Rome; valorizzare modelli di economia sostenibile, sociale e solidale; integrare la rete di servizi di orientamento e impiego. (segue) (Com)