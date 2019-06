Roma: Campidoglio, al via la stesura dei piani strategici di sviluppo economico e urbano della Capitale (3)

- "Finalmente partono i lavori per dotare Roma Capitale di una strategia concreta che fissi obiettivi e modalità dello sviluppo economico cittadino. Carta vincente di questa pianificazione è la contaminazione fra realtà produttive e spazi fisici della città, che si alimentano a vicenda in funzione delle necessarie e rispettive evoluzioni. Una sintesi vincente che porterà alla creazione di veri e propri distretti economici urbani innovativi pensati per le imprese del territorio e la new economy. Lo scopo è concretizzare le opportunità di business potenzialmente illimitate della Capitale" dichiara Carlo Cafarotti, assessore allo Sviluppo economico, turismo e lavoro di Roma Capitale. "Una visione della struttura produttiva della città, quindi della capacità della città di offrire risposte a un rinnovato quadro di esigenze, non può che essere oggetto di una riflessione comune che ci aiuti a leggere la trasformazione del rapporto tra nuove forme del lavoro, della produzione, dell' abitare che interagiscono in maniera nuova all'interno della città. Questo tavolo quindi ci dovrà offrire spunti per importanti operazioni di rigenerazione urbana e di mappature delle trasformazione in essere dei tessuti produttivi. Un lavoro in sinergia tra più assessorati che dimostra un indirizzo forte da parte di questa amministrazione per uno sguardo sul lungo periodo", sottolinea l'assessore all'Urbanistica Luca Montuori. (Com)