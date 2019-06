Ue: Prodi su procedura infrazione, manca dialogo con istituzioni, rischiamo Europa senza Italia

- Sulla possibilità che nei confronti dell'Italia la Commissione europea apra una procedura di infrazione per debito eccessivo, Romano Prodi - che dell'esecutivo Ue è stato presidente dal 1999 al 2004 - ha detto di augurarsi che "non avvenga. Non è mai stata data una simile procedura di infrazione. Significa - ha spiegato a margine di un'iniziativa a Bologna - che non c'è solo un problema di attenersi ai numeri, ma c'è anche un malinteso, ovvero una mancanza di dialogo con le istituzioni europee". Prodi che è stato recentemente a Bruxelles per "cercare di capire" ha notato "un'Italia totalmente isolata. Per picchiare i pugni sul tavolo - ha aggiunto - bisogna almeno sedersi attorno al tavolo". L'ex presidente del Consiglio ha poi osservato che quando l'Italia si sedeva attorno al tavolo "non era mai il paese di punta, ma era quello che poi prendeva la decisione finale, perché con la sua mediazione riusciva in qualche modo a formare una volontà comune". Prodi ha quindi ricordato "le parole del presidente francese durante una tensione di questo tipo che diceva 'non ci può essere Europa senza l'Italia', adesso - ha concluso - rischiamo che ci sia un'Europa senza l'Italia, quindi è stato fatto un passo in avanti nell'emarginazione a mio parere".(Rin)