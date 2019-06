Migranti: Morra (M5s), da Sea Watch rifiuto regole, vuole scontro civiltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore del Movimento cinque stelle Nicola Morra, presidente della commissione parlamentare Antimafia, in un post su Facebook, in merito alla questione della nave Sea Watch, scrive: "L'Ong Sea Watch, proprietaria della nave Sea Watch 3, ha rifiutato di accettare regole che conducessero nell'alveo della legalità il disordinato e generoso arbitrio delle Organizzazioni non governative, rifiutando il Codice proposto dal governo Gentiloni e sottraendosi di fatto a controllo da parte dell'ordinamento. Chi comanda la Sea Watch 3 non ha ritenuto di dover accogliere il suggerimento di Milena Gabanelli, escludendo dalle possibilità di approdo Nizza o Marsiglia o altri porti mediterranei, puntando piuttosto su Lampedusa (ove continuano a sbarcare migranti da imbarcazioni private, seppur in numero risibile, ma pur sempre maggiore rispetto a 42), appunto per andare allo scontro, per 'polarizzare'". (segue) (Rin)