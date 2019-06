Migranti: Morra (M5s), da Sea Watch rifiuto regole, vuole scontro civiltà (2)

- Il parlamentare pentastellato parla quindi di "scontro di civiltà" che "qualcuno vuole, perché nella contrapposizione manichea la testa viene sconfitta dalla pancia, la complessità dal riduzionismo bianco-nero, dal semplicismo. E tanti dimenticano - puntalizza - che il Trattato di Dublino, vera camicia di forza che ci è stata imposta anche da precedenti governi italiani, non può essere modificato causa l'opposizione di governi di Paesi rappresentati nel Consiglio, ed in particolare di governi del patto di Visegrad". Morra infine in un post scriptum aggiunge: "Un popolo che ha memoria del suo passato ricco di storie di emigrazione, ma anche di immigrazione ed accettazione, deve sempre manifestare responsabilità ed umanità. I 40 esseri umani trasportati dalla Sea Watch 3 non devono essere il terreno di scontro di chi si concentra sugli effetti senza intervenire sulle cause". (Rin)