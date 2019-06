Albania: diplomatico Usa Palmer, ostacolare elezioni può portare ad esclusione da relazioni con Stati Uniti

- Ostacolare lo svolgimento di un processo elettorale può portare all'esclusione dalle relazioni con gli Stati Uniti: lo ha dichiarato il vice assistente segretario di Stato Usa, Mattew Palmer, commentando la situazione politica in Albania e le minacce dell'opposizione di centro destra guidata da Lulzim Basha a "non consentire la tenuta delle elezioni amministrative del 30 giugno". In un'intervista all'emittente statunitense "Voice of America", Palmer sottolinea che "è responsabilità dei leader dell'opposizione di rendere chiaro ai loro sostenitori che la violenza è uno strumento inaccettabile, che il 30 giugno non devono esserci atti di violenza, e che nessuno ostacoli chiunque desideri partecipare alle elezioni", ha precisato Palmer. (segue) (Alt)