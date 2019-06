Albania: diplomatico Usa Palmer, ostacolare elezioni può portare ad esclusione da relazioni con Stati Uniti (2)

- Il diplomatico statunitense ha ricordato che nella protesta dello scorso 21 giugno "l'opposizione è stata assolutamente capace di presentare i propri argomenti in modo pacifico, in una maniera conforme alle pratiche democratiche. Noi vogliamo vedere che il 30 giugno ogni attività si svolga senza violenza. Il nostro appello ai leader dell'opposizione è di renderlo chiaro ai loro sostenitori". La maggioranza di centro sinistra del premier Edi Rama competerà praticamente sola nelle amministrative. L'opposizione ha boicottato le elezioni e in quasi le metà dei comuni, il candidato della maggioranza non ha nessun rivale. "Avere elezioni amministrative senza l'opposizione, non è la situazione proprio ideale, ma ciò non vuol dire che non siano valide", ha osservato Palmer, sottolineando ancora una volta che "chi vuole andare a votare deve essere libero di farlo. Anche i nuovi eletti dovranno prendere possesso del loro ufficio e iniziare a esercitare la loro attività". (segue) (Alt)