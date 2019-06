Albania: diplomatico Usa Palmer, ostacolare elezioni può portare ad esclusione da relazioni con Stati Uniti (3)

- Il vice assistente segretario di Stato Usa Mattew Palmer ha ribadito che "in condizioni ideali avremmo voluto che alle elezioni partecipassero sia i partiti dell'opposizione che del governo. E ciò lo abbiamo reso chiaro più volte ai leader dell'opposizione, prima di decidere di boicottare le elezioni. Purtroppo, hanno deciso altrimenti. Tuttavia, ciò non vuol dire che le elezioni non vanno tenute. Dopo le elezioni, dovrebbe essere istituita anche la Corte costituzionale. Potrebbe darsi che la Corte decida che le elezioni vanno ripetute, ma ciò spetta alla Corte deciderlo e non ai politici", ha sostenuto Palmer. Il diplomatico Usa ha fatto sapere che il giorno del voto "noi avremo sul terreno i nostri rappresentanti, nell'ambito della missione internazionale guidata da Osce/Odihr, ma anche in modo indipendente, con delle squadre dell'ambasciata, per vedere come andranno le cose". (segue) (Alt)