Albania: diplomatico Usa Palmer, ostacolare elezioni può portare ad esclusione da relazioni con Stati Uniti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su quello che potrà accadere dopo il 30 giugno, il diplomatico Usa ha detto: "Ci sono una serie di cose che speriamo possano succedere. Primo, un dialogo fra governo e opposizione per la riforma elettorale. Esiste un progetto, conforme alle raccomandazioni di Odih, e noi vogliamo vedere un accordo per il future processo elettorale, che creerebbe le condizioni di elezioni che abbiano il sostegno di tutte le forze politiche, e siano trasparenti". Un altro aspetto importante riguarda anche la riforma giudiziaria. "Noi vogliamo vedere tutti i partiti a riconfermare il loro sostegno a questa riforma, e vogliamo vedere l'istituzione delle nuove istituzioni giudiziarie, tra cui anche la Corte costituzionale, che permetterebbero un normale funzionamento dei processi democratici in Albania", ha concluso Palmer. (Alt)