Roma: Diaco (M5s), sono stato minacciato dai vetturini, ma sto bene. Sporgerò denuncia

- E' stato minacciato di morte e aggredito verbalmente il consigliere capitolino M5s e presidente della commissione Ambiente di Roma Capitale, Daniele Diaco. All'Agenzia Nova Diaco racconta: "Questa mattina sono venuti in ufficio da me circa una trentina di vetturini delle botticelle. Erano in protesta per la recente ordinanza sindacale che vieta la circolazione ai cavalli con temperature oltre i 30 gradi. Alcuni di loro, 3 o 4 persone, a un certo punto hanno alzato la voce e ho dovuto chiamare la polizia locale. Mi hanno minacciato e quindi la preoccupazione c'è stata e c'è. Lunedì sporgerò denuncia, ma intanto gli agenti intervenuti hanno attenzionato la situazione". Diaco ha assicurato di stare "bene, a parte lo spavento che c'è stato". (xcol8)