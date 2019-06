Roma: si è concluso oggi l'evento "Apro19" di Assoprovider su situazione del mercato delle tlc in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è appena concluso a Roma il tavolo politico di “Apro19” presso il Roma Auditorium, l'evento che Assoprovider, l'associazione dei provider indipendenti, organizza ogni anno per fare un punto sulla situazione del mercato delle tlc in Italia, tra rischi e opportunità. Ospite al tavolo Michele Gubitosa (M5a) che ha evidenziato la "necessità di una tutela per i provider indipendenti, che hanno un ruolo decisivo, e lo avranno ancora di più in futuro, per offrire servizi necessari ai cittadini, come la teleassistenza in campo sanitario". “Da qui a 10 anni chi non sarà connesso alla rete non avrà servizi di prima necessità – ha proseguito - Come istituzioni organizzeremo dei tavoli più ristretti con i rappresentanti di Assoprovider per aiutare un settore di vitale importanza per i cittadini”. Presente per la Lega Francesco Lucianò che ha parlato dell'impegno del partito su vari fronti del mercato tlc, come il completamento delle infrastrutture di rete, iniziative per offrire più informazione sui temi del digitale, attraverso un percorso scolastico di educazione civica e televisivo con il coinvolgimento della Rai, e soprattutto dei provvedimenti a favore dei piccoli operatori, pensati dal partito: “Stiamo lavorando per favorire dal punto di vista fiscale gli operatori che hanno un numero di collegamenti fissi ridotti e meno numerosi”. Terzo ospite al tavolo, Marco Bellezza (Mise) che ha evidenziato il cambio di approccio dell'attuale Governo nei confronti dei piccoli e medi operatori: “L'intenzione del Governo è di cercare soluzioni per favorire le pmi delle tlc. L'approccio è cambiato: c'è più collaborazione e apertura con realtà come Assoprovider”. (segue) (Ren)