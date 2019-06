Roma: si è concluso oggi l'evento "Apro19" di Assoprovider su situazione del mercato delle tlc in Italia (2)

- Ha commentato il tavolo politico con soddisfazione, Fulvio Sarzana, moderatore dell'evento: “La politica ha dimostrato oggi di saper ascoltare, ora deve agire con più consapevolezza sui vincoli amministrativi e burocratici che bloccano la crescita delle pmi nel settore. Dopo l'ascolto, ci aspettiamo delle azioni concrete”. L'evento è stato aperto dall'intervento di Paolo Di Francesco, consigliere di Assoprovider, che ha già inaugurato un progetto che porterà le prime sperimentazioni del 5G a Busseto Pallizzolo, una comunità rurale siciliana. La sua azienda è fresca vincitrice di Flame, una open call finanziata dalla Comunità europea. Nel suo intervento si è soffermato sulle tante menzogne che sarebbero state dette sul 5G: “La più odiosa – ha commentato - è che il 5G è uno strumento destinato solo a grandi operatori. Al contrario, è una tecnologia che ha un'architettura che può essere implementata anche da un piccolo operatore, con dei saggi investimenti. Nel 5G si aspetta ancora la killer app, che convincerà i clienti delle compagnie a trasferirsi dal 4 al 5G e pagare di più”. Soddisfazione per i risultati dei lavori, anche di Dino Bortolotto, presidente di Assoprovider, da sempre in prima linea nella lotta al digital divide: “Bisogna avere il coraggio di dire basta ai modelli di business che concentrano tutto nelle mani di pochi operatori – ha detto - Il digital divide si combatte con modelli di business che coinvolgono i piccoli operatori locali delle tlc. Sono proprio loro che da sempre sperimentano nuove tecnologie, collaborano, e si occupano concretamente di portare Internet in zone considerate a fallimento di mercato”. (Ren)