Venezuela: amministrazione Usa impone sanzioni a figlio Maduro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella lista delle sanzioni sono finiti anche l'ex ministro dell'Energia del Venezuela, Luis Motta Dominguez, e l'ex viceministro delle Finanze, Eustiqui José Lugo Gomez, imputati dalla giustizia statunitense di riciclaggio di denaro. La prima accusa, fa sapere il dipartimento della Giustizia Usa, sostiene che a partire da gennaio del 2016 e fino a dicembre del 2018, Lugo e Motta "hanno collaborato assieme ad altri per riciclare i guadagni di una trama illegale di corruzione verso e da conti bancari situati in Florida". Secondo gli inquirenti i due avrebbero concesso a tre imprese con sede nello stato meridionale Usa "oltre 60 milioni di contratti di acquisto" con la Corporacion electrica nacional (Corpolec), l'impresa statale di cui Motta era presidente. Appalti erogati in cambio di "tangenti pagate a loro beneficio", sostengono le procure. (segue) (Was)