Venezuela: amministrazione Usa impone sanzioni a figlio Maduro (4)

- Il provvedimento è solo l'ultimo di una lunga serie di misure adottate dagli Stati Uniti per aumentare la pressione su Maduro. Il 5 marzo, il governo del presidente Donald Trump ha prolungato di un anno la dichiarazione "di emergenza nazionale" per il Venezuela, adottata per la prima volta nel 2015 sotto l'amministrazione dell'allora presidente Barack Obama. La dichiarazione di "emergenza nazionale" è uno strumento che garantisce al governo di comminare sanzioni verso un paese, in determinate circostanze, anche oltre quanto autorizzato dal Congresso. La corposa lista di sanzioni comprende anche nomi di primo piano della dirigenza venezuelana, tra cui il ministro degli Esteri Jorge Arreaza, o la vicepresidente Delcy Rodriguez. Caracas denuncia da tempo il fatto che le sanzioni "unilaterali" e "contro il diritto internazionale" strozzano al governo la possibilità di fornire i servizi essenziali alla popolazione aggravando la crisi economica in atto. (Was)