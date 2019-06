Editoria: le "fratture" sociali, economiche e geopolitiche nel nuovo numero di "leSfide"

- È dedicata alle “fratture” che interessano le nostre società e al conflitto dei tanti “mondi” di questo secolo, la sezione monografica del nuovo numero del periodico “leSfide”, rivista digitale e cartacea edita dalla Fondazione Craxi, uscito oggi. “Fratture. Mondi Contro” è, infatti, il titolo di copertina di questo quinto numero, dedicato all’evoluzione sociale, economica e valoriale del nostro tempo in cui si scontrano nuovi e vecchi mondi la cui ricomposizione appare difficile in una stagione in cui l’orizzonte della politica è volto solo al breve termine. Il volume è poi completato da una serie di approfondimenti sul rapporto Italia-Ue all’alba di una nuova, e forse diversa, legislatura europea. L’editoriale, firmato dal direttore di "leSfide", Mario Barbi, interpreta il complesso quadro economico e sociale che potrebbe delinearsi dalla frantumazione delle vecchie certezze e dei vecchi equilibri economici e sociali. (segue) (Com)