Editoria: le "fratture" sociali, economiche e geopolitiche nel nuovo numero di "leSfide" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un colloquio con Tiziano Treu apre la sezione monografica con una riflessione sul futuro del lavoro, sugli effetti che la rivoluzione tecnologica produce sull’occupazione, sulla possibilità di costruire un nuovo patto sociale e sul concetto di sostenibilità. Il quadro della “frattura” sociale ed economica è oggetto dei contributi di Nicola Rossi, che offre un punto di vista innovativo sul tema della distinzione tra impoverimento e disuguaglianza, di Paolo Garonna, che affronta la questione della crisi del ceto medio e il blocco dell’ascensore sociale, di Giuseppe Guerini, che riflette sul tema del welfare, mentre Roberto Monducci, offre un quadro statistico dell’economia e della società italiana negli ultimi quindici anni. I temi della “frattura” politica e valoriale trovano spazio nei saggi di Davide Giacalone (la questione giustizia e non solo), Benedetto Ippolito (separazione tra politica, istituzioni e identità valoriali) Ferdinando Adornato (immediatezza vs mediazione) e Marco Impagliazzo (Occidente vs Islam). La sezione “Lettere dalla Storia” propone un saggio di Andrea Ungari sullo scontro tra Est e Ovest nel corso dei secoli. (segue) (Com)