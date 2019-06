Caldo: De Chirico (FI), continui blackout a San Siro, è questa l'attenzione di Sala per periferie

- A causa dall'elevato utilizzo di corrente elettrica per il grande caldo "in alcune vie di San Siro, da ben tre giorni, ci sono palazzine al buio totale, dispositivi medici elettrici out, frigoriferi spenti, ascensori inutilizzabili, cancelli e citofoni fuori servizio". Lo denuncia il consigliere comunale di Forza Italia Alessandro De Chirico. "I tecnici di Unareti non sanno dove mettere mani - aggiunge - La rabbia monta perché da giorni dallo stadio si sente la musica di Ligabue. Ho raccolto le lamentele di molti concittadini che vogliono sporgere denuncia contro il sindaco. È indecente, sarebbe questa l'attenzione di Sala per le periferie?". (Com)