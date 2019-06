Abruzzo: trasporti, rinnovati i membri del cda di Tua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'assemblea dei soci di Tua Spa, che si è svolta, oggi pomeriggio, a Pescara, sono stati rinnovati dal presidente della Giunta regionale dell’Abruzzo, Marco Marsilio, i membri del cda. Presidente è stato riconfermato Gianfranco Giuliante, nato a Pennapiedimonte, in provincia di Chieti, 66 anni, già assessore regionale. Faranno parte del Consiglio di amministrazione Guido Cerolini Forlini, 59 anni di Pescara, medico specializzato in cardiologia, Antonio Prospero, 74 anni, di Vasto, imprenditore, già assessore regionale e sindaco di Vasto, Annalisa Bucci, 48 anni, avvocato di Chieti, e Barbara Petrella, 48 anni, aquilana, dottore commercialista. Per il collegio sindacale sono stati nominati Giuseppe Farchione di Città Sant'Angelo, 59 anni, dottore commercialista, e Annalisa Di Stefano aquilana di 51 anni, dottore commercialista, in veste di presidente. Il terzo componente del collegio, come da statuto, è stato estratto a sorte nella persona di Ezio De Ritis. Il presidente Marsilio, in rappresentanza del socio unico Regione Abruzzo, ha ringraziato i componenti uscenti degli organi sociali per i risultati raggiunti, che hanno consentito a Tua di chiudere in leggero attivo il bilancio 2018 e per la correttezza istituzionale dimostrata in questi mesi e in occasione dell'assemblea, al termine della quale hanno rimesso il loro mandato nelle mani del presidente. I nuovi membri del Consiglio di amministrazione di Tua spa ed i membri del collegio sindacale verranno presentati ufficialmente nel corso della convention di Tua spa che si svolgerà a Lanciano venerdì 5 luglio. (Ren)