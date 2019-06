Brasile: G20, Bolsonaro conferma che il paese "è e resterà" nell'accordo sul clima di Parigi (2)

- Ieri, 27 giugno, il presidente francese aveva detto che non avrebbe firmato un accordo commerciale con il Brasile se il presidente brasiliano avesse confermato l'uscita dall'accordo sul clima, minacciando di mettere a repentaglio il lavoro dei negoziati commerciali in corso tra l'Unione europea e il Mercosur. Il portavoce Rego Barros ha informato che Bolsonaro ha invitato il presidente francese a visitare la regione amazzonica per verificare il lavoro svolto per la salvaguardia dell'ambiente "così che possa vedere in loco che la nostra Amazzonia è estremamente preservata", ha riportato Rego Barros. (segue) (Brb)