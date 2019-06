Argentina: elezioni presidenziali, dure critiche all'Fmi da parte del candidato kirchnerista Alberto Fernandez (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal momento della firma dell'accordo al 30 di maggio di quest'anno l'Argentina ha ricevuto 39 miliardi di dollari mentre nello stesso periodo ne sono fuoriusciti 23 in formazione di attivi all'estero e 7 provenienti da investimenti speculativi" ha aggiunto il candidato che si presenta alle elezioni in un ticket insieme all'ex presidente Cristina Kirchner. Fernandez ha quindi rivelato di aver trasmesso all'Fmi di voler "rinegoziare" i termini di un accordo che, a sua detta, "non ha rispettato il suo obiettivo di ridurre l'inflazione, riattivare la crescita economica e ridurre la povertà". "A nostro parere l'indebitamento ed il suo finanziamento devono sempre avere una logica correlazione con la crescita frutto della produzione e dell'occupazione, questo è senza dubbio il nostro principale obiettivo", ha aggiunto il candidato del kirchnerismo, che ha chiarito di aver "trasmesso al signor Werner la nostra disponibilità a continuare i colloqui". (segue) (Abu)